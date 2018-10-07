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طيران التحالف الدولي يقتل 10 دواعش في غارة على "ديالي"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:46 م
طيران التحالف الدولي يقتل 10 دواعش في غارة على ديالي
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وكالات
 

صرحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن طيران قوات التحالف الدولي قتل 10 من عناصر تنظيم داعش، أثناء محاولتهم نصب سيطرة وهمية في إحدى المناطق التابعة لمحافظة ديالى، والتي تبعد 57 كيلو مترًا شمال شرق بغداد.

وقال مركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي: "التحالف نفذ غارة استنادًا إلى معلومات استخباراتية، لدك أوكار عصابات داعش في تلول حمرين بمنطقة كباشي في ناحية السعدية بمحافظة ديالي"، وحسب المعلومات الاستخبارية قُتل خلال هذه الضربة الدقيقة 8 عناصر إرهابية كانوا يخططون لنصب سيطرة وهمية.

وأوضح المركز، أن القصف أسفر أيضًا عن تدمير سيارة ودراجة نارية يستقلها إرهابيان وكهف يستخدم مضافة للإرهابيين.

وتشن القوات عمليات وعسكرية وأمنية واسعة النطاق بمشاركة قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري بمساندة طيران التحالف الدولي، في مناطق متفرقة لتعقب فلول داعش، التي تشن عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين في مناطق متفرقة من البلاد.
المزيد عن: قوات غارة طيران ديالي دواعش التحالف الدولي
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