كل ما تريد معرفته عن أيوب الكعبي المرشح لـ"الزمالك"

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة ورسمية مع نادي نهضة بركان المغربي للتعاقد مع المهاجم أيوب الكعبي المتألق خلال الفترة الأخيرة مع منتخب أسود الأطلسي سواء للمحليين أو المنتخب الأول.

ويعد الكعبي من المهاجمين المميزين في الوقت الحالي في الدوري المغربي، وكان يلعب كرة القدم بين أحياء البيضاء، وقد تمت إعارته من طرف أحد الأندية الممارسة في القسم الوطني الثالث، لخوض أكبر عدد من المباريات حيث كسب التجربة وبدأ يلعب في الفريق الأوّل لنادي الراسينغ البيضاوي.





حيث كانت بدايات مع هذا النادي وكان موقع لعبه ظهير أيسر، والتحق بالفريق الأوّل وغيّر مركزه من ظهير إلى وسط ميدان دفاعي، وبعد ذلك استقر في مركز الهجوم، وكان له الفضل في صعود نادي الراسينغ البيضاوي إلى القسم الوطني الأول.

انضم الكعبي إلى نادي الراسينغ البيضاوي في صيف 2017، واستطاع تسجيل 25 هدفا خلال موسم 2016-2017 في الدوري المغربي 2.

أيوب الكعبي يلعب حاليا مع نادي نهضة بركان، وقد غاب عن الفئات العمرية للمنتخب الوطني، فهو التحق مباشرة بالمنتخب المحلي، حيث اختاره المدرب جمال سلامي. أظهر الكعبي إمكانياته الكبيرة، خصوصا في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018 فهو أفضل هداف لهذه البطولة الإفريقية،وقد أحرز 9 أهداف وتوج في نهاية المباراة النهائية يوم 4 فبراير 2018 بلقب هداف البطولة و لقي أداءه الخرافي إعجاب مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار و دعاه للمشاركة في كأس العالم 2018 .

اقتراب أيوب الكعبي من الزمالك

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن رئيس نادي نهضة بركان المغربي أخطر الوفد الزملكاوي المتواجد في المغرب أن هناك عرضا من الصين لأيوب الكعبي ، ولو لم يصل بشكل رسمى فبنسبة تزيد عن 60% سيكون اللاعب في القلعة البيضاء، متمنيا إتمام الصفقة.

وتابع: "تحدثت مع أعضاء وفد الزمالك المتواجد في المغرب حاليًا بعد مفاوضتهم مع نهضة بركان لضم الكعبي، واللاعب قريب من الزمالك".

عرض من نادي صيني

وكشف بلال نظير وكل اللاعبين، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الجارية حاليًا.

وقال "نظير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا تايم" المذاعة على قناة "اكسترا نيوز": "توجد عروض كثيرة لأيوب الكعبي وهناك عرض من نادي صيني بمبلغ رهيب وعروض من أندية بالوطن العربي".

وتابع: "الحصول على خدمات اللاعب ليس بالساهل، وأخذنا وعدًا قاطعًا أو كلمة من المسئولين في نهضة بركان أنه لو لم ينتقل للصين سينضم إلى الزمالك"، مضيفًا "خلال يومين سيكون هناك اجتماع بين مسئولي نهضة بركان وأحمد جلال إبراهيم نائب الزمالك وهاني زادة عضو مجلس الإدارة".

ضم أيوب الكعبي مقابل 4.5 مليون دولار

في سياق متصل، تواردت أنباء صحفية، عن ان وفد الزمالك المتواجد حاليا في المغرب، نجح في إنهاء الاتفاق مع مسئولي نادي نهضة بركان المغربي، بشأن ضم مهاجم الفريق ومنتخب أسود الأطلسي، أيوب الكعبي، لمدة 4 سنوات مقابل 4 ملايين و500 ألف دولار.