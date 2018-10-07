عاجل.. السعودية تعترض صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضى باتجاه جازان.



