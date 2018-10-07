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سيدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب صادم! (صورة)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:25 م
سيدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب صادم! (صورة)
أرشيفية
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جذبت صورة لسيدة الكثير من الاهتمام عبر مواقع التواصل بسبب طريقة وضع ورق التواليت في المرحاض.

نشرت هانا ميشيل البالغة من العمر 30 عاما صورة لها داخل الحمام على صفحتها الشخصية عبر "تندر"، وظهرت تغطي نفسها بمنشفة وفي فمها فرشاة أسنان كهربائية.

لكن ما جذب الجمهور هو مناديل الحمام، والتي تم وضعها بالمقلوب، وقالت ميشيل إنها منذ تحميل صورتها تلقت اتصالات من 23 رجلا بشأن طريقة وضع ورق التواليت، وأوضحت أن ما حدث جعلها تهتم بطريقة وضع المناديل الآن.
سيدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب صادم! (صورة)
المزيد عن: ورق حمام مواقع التواصل مناديل سيدة
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