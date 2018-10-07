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المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعد النظر في قضية "التميمي"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:14 م
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعد النظر في قضية التميمي
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الفجر السعودي
 
حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، موعد للنظر في الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم 1060157052، يوم الثلاثاء 16 8 2018 م، الساعة التاسعة صباحًا للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي الثاني.

اتخذت المحكمة هذا الإجراء استنادًا إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذ تم طلب حضور المدعى عليه عدة مرات، ولم يحضر وتعذر تبليغه.

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