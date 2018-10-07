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إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:56 م
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد على حريق اندلع في مخازن قطع غيار الثلاجات بشارع كلوت بك بمنطقة وسط البلد دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المخازن بشارع كلوت بك، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبيّن أن الحريق شب داخل مخزن على مساحة 500 متر مقسم من الداخل لمجموعة مخازن صغيرة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق الماس الكهربائى، وجار اتمام عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
إخماد حريق بمخزن قطع غيار ثلاجات في كلوت بك (صور)
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