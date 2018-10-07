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طريقة عمل طاجن السجق بالجبن

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:00 م
طريقة عمل طاجن السجق بالجبن
أرشيفية
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المقادير:

سجق: 1 كيلو
البصل: 1 حبة "كبير الحجم"
الفطر: نصف كوب "مقطع أنصاف"
فلفل رومي: 1 حبة "مقطع حلقات"
فليفلة ملونة: نصف كوب "مقطع حلقات"
فلفل أخضر حار: 2 حبة "مقطع حلقات"
معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة
ملح: ملعقة صغيرة
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
بهارات: ملعقة صغيرة
القرفة: نصف ملعقة صغيرة
الثوم: فصّان "مفروم"
سكر: ملعقة صغيرة
جبن موزاريلا : كوب 


طريقة التحضير:

1- في مقلاة على النار بها زيت ساخن، نضع السجق ونتركه على كل جانب لمدة 10 ثواني دون تقليب، ثم نشوحه ونقلبه في الزيت لمدة 4 دقائق حتى تنزل جميع الدهون.

2- نضيف جميع المكونات إلى السجق ونشوحها 30 ثانية.

3- ننقل المكونات في طاجن أو صينية زجاج، ونضيف إليها جبنة الموزاريلا، وتدخل الفرن حتى تذوب الجبن، تخرج من الفرن وتقدم ساخنة.
المزيد عن: مقادير طريقة عمل طاجن السجق سجق الجبن
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