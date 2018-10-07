طريقة عمل طاجن السجق بالجبن

المقادير:





سجق: 1 كيلو

البصل: 1 حبة "كبير الحجم"

الفطر: نصف كوب "مقطع أنصاف"

فلفل رومي: 1 حبة "مقطع حلقات"

فليفلة ملونة: نصف كوب "مقطع حلقات"

فلفل أخضر حار: 2 حبة "مقطع حلقات"

معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

بهارات: ملعقة صغيرة

القرفة: نصف ملعقة صغيرة

الثوم: فصّان "مفروم"

سكر: ملعقة صغيرة

جبن موزاريلا : كوب









طريقة التحضير:





1- في مقلاة على النار بها زيت ساخن، نضع السجق ونتركه على كل جانب لمدة 10 ثواني دون تقليب، ثم نشوحه ونقلبه في الزيت لمدة 4 دقائق حتى تنزل جميع الدهون.





2- نضيف جميع المكونات إلى السجق ونشوحها 30 ثانية.



