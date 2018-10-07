في ذكرى رحيل لورانس العرب.. جوانب خفية في حياة عمر الشريف

تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل الفنان العالمي عمر الشريف الذي لم يكن فقط فنانا شهيرًا عند أبناء جيله وعشاق السينما، بل كان رمزًا ونموذجا لأجيال عديدة من نجوم الشاشة الكبيرة، وبالرغم من ذلك كانت حياته مليئة بالأسرار والمفاجآت.

وفي ذكرى رحيل الفنان الذي اشتهر في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف، تستعرض "الفجر"، جوانب خفية في حياته.

احترف لعبة "بريدج"

بعد أن تعلم لعبة "بريدج" لتسلية وقته خلال تصوير الأفلام، طور الشريف شغفه بلعبة الورق التي طغت على تمتعه بالتمثيل.

احترف الشريف اللعبة إلى أن تم تصنيفه من بين أفضل 50 لاعبا في العالم، وفي فترة السبعينيات، كتب مقالا لصحيفة "شيكاغو تريبيون" عن اللعبة، وألف العديد من الكتب عنها، وقال ذات مرة: "أفضل لعب البريدج بدلا من تمثيل فيلم سيئ"، إلا أنه توقف عن اللعب في وقت لاحق، قائلا إنه يعتبر شغفه باللعبة وصل إلى حد الإدمان غير الصحي.

مشجع "هال سيتي" لكرة القدم

في ستينيات القرن الماضي، شارك الشريف في السكن مع الممثل توم كورتناي، المولود في مدينة هال، وخلال ذلك الوقت نما شغفه بفريق "النمور".

وظل الشريف من أشد مشجعي "هال سيتي"، وحصل على درجة فخرية من جامعة المدينة في عام 2010، وحضرا كورتناي والشريف مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2014، التي أقيمت في استاد "ويمبلي" لمشاهدة فريقهم المفضل ضد فريق أرسنال.

عروض الزواج

كان الشريف مفعما بالذكاء والجاذبية، وقال إنه تلقى 3 آلاف عرض للزواج في أسبوع افتتاح فيلمه الشهير "دكتور جيفاغو"، تزوج الشريف مرة واحدة فقط، من الممثلة المصرية فاتن حمامة، التي وقع في غرامها بعد أن شاركها أول أدواره في السينما المصرية.

اعتنق الإسلام وغير اسمه من ميشيل شلهوب إلى عمر الشريف حتى يتمكنا من الزواج، لكنهما انفصلا بعد 19 عاما، وعلى الرغم من أنه لم يتزوج سوى مرة أخرى، فإن هناك الكثير من النساء في حياته.

يعاني من الزهايمر ويسأل عن فاتن حمامة

نشرت صحيفة "صنداي تايمز" تقريرا عن الفنان العالمي عمر الشريف تحدث خلاله نجله طارق الشريف عن حالته الصحية، حيث أكد الابن أن النجم السينمائي البالغ من العمر 83 عاما، أضحى "يجد صعوبة في تذكر ما فعله أمس، ناهيك عن تذكر فترة تألقه في هوليوود".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن طارق الشريف وهو ابن الممثل الوحيد من زوجته السابقة الراحلة فاتن حمامة، قوله إن والده يعاني من مرض الزهايمر، مشيرا إلى أنه يواجه صعوبة في تذكر أكثر أفلامه شهرة.

أوضح نجل الشريف في التقرير أن والده بدأ ينسى أسماء أعماله الفنية، والأبطال الذين عمل معهم، وتواريخ أعماله، كما لا يذكر أنه نجم عربي وعالمي، وظهر ذلك واضحا خلال تحية الجمهور له خلال سيره في شوارع القاهرة.

كما ذكر أن والده لم يعر انتباها عندما أخبره في يناير بوفاة أمه فاتن حمامة، الممثلة التي اعتنق الإسلام كي يتزوجها سنة 1955، لكنه بعد أيام قليلة سأله "كيف حال فاتن؟".

تهديده بالسلاح من إحدى معجباته

أثناء إقامته في فندق "دالاس" في الستينيات، اقتحمت سيدة مخمورة غرفته وحاولت الاعتداء عليه، وأمرته بنزع ملابسه.