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في ذكرى رحيل عمر الشريف.. تعرف على سبب رهبنته داخل دير لمدة 3 أسابيع

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:18 م
في ذكرى رحيل عمر الشريف.. تعرف على سبب رهبنته داخل دير لمدة 3 أسابيع
عمر الشريف
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الفجر الفني
 

وقع النجم العالمي عمر الشريف، عقدين لفيلمين أجنبيين الفيلم الأول كانت مدة تصويره عام ونصف في الصحراء، والفيلم الآخر أدى به دور "قسيس"، مما اضطره إلى اتباع تعليمات المخرج والمكوث بدير فرنسي في الريف؛ حيث كان يعيش أجواء الرهبة والخشوع لأكثر من 3 أسابيع انقطع خلالها عن مباهج الدنيا.


"لورانس العرب" قدمه عمر الشريف مع النجم العملاق بيتر أوتول، والذي صار من أقرب أصدقائه فيما بعد، أما الفيلم الثاني والذي عرف تجاريًا باسم "ها الحصان شاحب"، فشاركه البطولة فيه الأمريكي جريجوري بيك.

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