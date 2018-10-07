وزير التنمية المحلية: الحكومة تهتم بتنمية صعيد مصر

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتشارك فى تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والرى والاسكان والتعاون الدولي، مشيرًًا إلى اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لكل طرف وبما يتيح اقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

ومن جانبها، استعرضت جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط، أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية ، وقالت ان البنك مول عدد من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ ١.٤ مليار يورو وخلال الاربع سنوات الأخيرة بمبلغ ٣.٥ مليار يورو .





وأشارت إلى أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول الي يستثمر فيها البنك ، لافتة إلى أنه سيتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط .





وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استقبل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط .





بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبى خلال الفترة المقبلة خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى يمر بثلاث محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى والحكومة المصرية وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو .



