اليابان تكافح لسد الاحتياجات للناجين من أسوأ فيضانات منذ عقود

تكافح اليابان لاستعادة المرافق وتقديم الإغاثة للناجين من أسوأ فيضانات منذ 36 عاماً، حيث يواجهون مخاطر صحية من درجات الحرارة العالية ونقص المياه، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن الضحايا، وفقاً لوكالة رويترز.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية غرب اليابان الأسبوع الماضى، وأجبرت رئيس الوزراء شينزو آبى، على إلغاء جولة خارجية بالشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة الكارثة، التى أجبرت عدة ملايين على إخلاء منازلهم.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 127 قتيلاً، وهو أكبر عدد من ضحايا الفيضانات منذ عام 1982.