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هاتف سامسونج "جالاكسي S10+" سيأتي مع 5 كاميرات

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:22 ص
هاتف سامسونج جالاكسي S10+ سيأتي مع 5 كاميرات
هاتف جالاكسي S10+
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بينما تقترب شركة سامسونج من الكشف عن هاتف نوت 9 في أغسطس القادم، تزداد الأحاديث والتسريبات حول الهاتف الرائد التالي جالاكسي S10 والذي بحسب التقارير السابقة سيأتي بثلاث نسخ مختلفة. أما بحسب التقارير الحديثة فإن نسخة S10+ ستأتي مع 5 كاميرات.

كانت التقارير السابقة قد أشارت لقدوم أحد هواتف سامسونج S10 بكاميرا ثلاثية في الخلف مثلما الحال مع هاتف هواوي بي 20 برو، لكن يبدو أن سامسونج تريد تقديم تجربة أكبر للمستخدمين من خلال توفير كاميرا ثنائية في الأمام أيضاً، مما يرفع عدد كاميرات الهاتف إلى 5 كاميرات.

وبحسب التقارير، فإن النسخة التي ستحوي 5 كاميرات هي نسخة S10+، بحيث تجلب 3 عدسات اثنتين منهن بدقة 12 ميجا بكسل وتستطيعان التقاط الصور بزاوية عريضة، وأخرى بدقة 16 ميجا بكسل تلتقط الصور بزاوية باتساع 120 درجة. ويمكن القول أن الشركة ستضيف العدسة الأخيرة للكاميرا بجانب نفس العدسات الموجودة في هاتف S9 تقريبًا.

أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فإنها ستظهر بشكل مزدوج وشبيه بهاتف A8 لكن ربما تكون هناك بعض الاختلافات في دقة الكاميرا أو مزاياها الداخلية مثل إضافة نظام التعرف على الوجه.
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