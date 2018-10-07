بعد وصول "دياز".. "الاتحاد" يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

تنطلق تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، بقيادة المدرِّب الأرجنتيني رامون دياز.

وتبدأ المرحلة الأولى من الإعداد بمقر النادي قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي بالنمسا، وبدأ أعضاء الفريق في التوافد لجدة، مساء أمس الاثنين، بوصول اللاعبين أحمد العكايشي، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، والبرازيلي جوناس دي سوزا.

كما وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجهاز الفني بقيادة المدرِّب الأرجنتيني رامون دياز، واللاعب الأسترالي جورمان ماثيو إلى جدة.

وأكد نواف بن ناصر المقيرن، رئيس النادي، أنَّ شعار المرحلة هو العمل من أجل عودة الفريق الاتحادي لوضعه الطبيعي، كمنافس شرس على كل البطولات.

ومن جانبه، أكد مدير الفريق الأول لـ"العميد"، حسين الصادق، أن اللاعب جمال باجندوج حصل على إجازة بمناسبة زواجه، فيما سينخرط اللاعب المغربي كريم الأحمدي في التدريبات بعد نهاية الإجازة التي حصل عليها؛ لمشاركته في كأس العالم بروسيا 2018.