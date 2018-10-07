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فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول بالكلية التقنية في الباحة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:58 ص
فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول بالكلية التقنية في الباحة
الكلية التقنية في الباحة
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الفجر السعودي
 

بدأت الكلية التقنية في الباحة باستقبال طلبات المتقدمين إلكترونيًا للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439- 1440هـ للبرنامجين الصباحي والمسائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات، مبينًا أن موعد إعلان نتائج القبول للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط سيكون في الـ 11 من ذي القعدة القادم.

 

وأضاف القرني أنَّ الكلية ستفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في أقسام التقنية الكهربائية، وقسم تقنية الحاسب، والتقنية الإدارية، مفيدًا أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون حسَن السيرة والسلوك، ولائقًا طبيًا بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

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