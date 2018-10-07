الزمالك: تصريح السفر سبب تعذر انضمام بهاء مجدي لمعسكر ألمانيا





قال أيمن حافظ، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق يؤدي مرانه على فترتين في معسكره القائم حاليا بألمانيا، حيث يبدأ الفريق يومه من الثامنة صباجا بوجبة الإفطار، ثم يتوجه اللاعبين بعد ذلك لأداء المران الصباحي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "السويسري كريستيان جروس يقرب أكثر من أجواء الفريق مع مرور الوقت".





وأكمل: "الفريق يعيش أجواء ممتازة في معسكر ألمانيا، والأمور تسير بشكل جيد، وجروس يتعامل مع كل اللاعبين بشكل رائع ويحاول التعرف على كل إمكانيات اللاعبين".





وأردف: "سنخوض مباراة ودية اليوم مع فريق نورنبرج، ثم مباراة أخرى يوم الجمعة المقبل أمام الوصل الإماراتي، ومباراة يوم 17 يوليو لم يتحدد طرفها".





وأشار إلى أن قائمة اللاعبين في معسكر ألمانيا تضم 28 لاعبا من بينهم الناشئين عمر صلاح وفتوح ومصطفى محمد وكماتشو وسيف فاروق جعفر.





وأتم: "تأشيرة بهاء مجدي تم استخراجها، لكنه ينتظر استخراج تصريح السفر، خصوصا وأنه في سن التجنيد، كما أنه من المقرر أن ينضم الثنائي حمدي النقاز ومحمود كهربا إلى المعسكر خلال ساعات".