ساندي تستعرض سيارتها الفارهة من طراز "لامبورجيني" في شوارع باريس ! (صورة)





استعرضت المطربة ساندي سيارتها الفارهة من طراز "لامبورجيني" في شوارع العاصمة الفرنسية.





ساندي علّقت على الصور فكتبت:"لا يوجد حد أقصى للسرعة على طريق النجاح".





استعرضت الفنانة المصرية ساندي سيارة من طراز لامبورجيني الفارهة، حيث نشرت صورًا لها وهي تقود السيارة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس. وعلّقت على الصور فكتبت:"لا يوجد حد أقصى للسرعة على طريق النجاح"، في إشارة منها إلى السرعة العالية التي تتمكن سيارتها الخاصة من بلوغها، مقارنة إياها بسرعة النجاح.





يذكر أن آخر أعمال ساندي الفنية، كانت أغنية "عمري ما يئست"، والتي طرحتها منذ فترة قصيرة عبر المتاجر الرقمية الكبرى والمنصات الإلكترونية كافة.



