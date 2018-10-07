هشام الجخ: أرفض انتقاد مصر خارجها



وأضاف "الجخ"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، الاثنين، أن الجيل الحالي يحتاج أن يقول عكس ذلك ويثبت عكس ذلك، وأنه يفعل ذلك.



وتابع، أن القصائد المشهورة له هي قصائد نقد الوضع السياسي، ولكنه يرفض قراءتها خارج مصر، معقبا: "أنا انتقد وضع بلدي واتكلم عن بلدي جوة بلدي، احنا مع نفسنا بنصلح مش بنهد"، مشيرا إلى أنه يرفض تلاوة الشعر الخاص بنقد مصر خارجها، مؤكدا أنه يرفض انتقاد مصر خارجها.

قال الشاعر هشام الجخ، إن هناك توجه متعمد ومقصود وهو "إن كل شيء سيء ومعتم وكل الناس أحسن مننا ومصر مش كويسة في أي حاجة، وده شيء مستفز".