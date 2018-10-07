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نائبة: الدروس الخصوصية ثقافة مجتمع والناس لا تثق بالتعليم الحكومي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:29 ص
نائبة: الدروس الخصوصية ثقافة مجتمع والناس لا تثق بالتعليم الحكومي
الدكتورة ماجدة نصر
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن نظام التعليم الجديد يقضى تدريجيا على الدروس الخصوصية، موضحة أنها ثقافة مجتمع، بالإضافة إلى أن المجتمع لا يثق في التعليم الحكومي.

وأضافت "نصر" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أن السبب في انتشار الدروس الخصوصية هو قدرة المدرسين على توقع الامتحانات بنسبة كبيرة، ويضعون الإجابات النموذجية للطلاب.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن نظام التعليم الجديد يشمل أسلوب التدريس والتقييم داخل المدرسة، بالإضافة إلى أن الامتحانات التراكمية ليست بدعة.
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