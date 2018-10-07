خبير تربوي: الامتحانات تستغرق 60 يوما في نظام التعليم الجديد.. وبرلمانية ترد



وأضاف "زهران"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أنهم طوروا التقويم على المناهج القديمة، موضحا أنه موظف في الدولة ويريد تطوير التعليم وليس ضد الدولة لأنه يعترض على ذلك.



وتابع الخبير التربوي، أن وزير التربية والتعليم سيجعل هناك 4 امتحانات في جميع المواد، وبالتالي سوف يستغرق الامتحان في المرة الواحدة 15 يوما، وبالتالي سوف تستغرق الامتحانات 60 يومًا في نظام التعليم الجديد.



من جانبها، ردت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وقالت إن هذا النظام معمول به في التعليم الخاص، مشددة على أن المناهج ليست سيئة ولكن مشكلتها في عملية الحفظ والتلقين في طريقة التدريس، وهو ما سيطوره وزير التعليم.

قال محمد زهران، الخبير التربوي، إنه حتى الآن لم يتم تطوير المناهج في نظام التعليم، موضحا أنه يتم تطوير التقويم في الامتحانات، موضحا أنه كان يجب تطوير المناهج ثم التقويم، ولكنهم بدأوا بالعكس.