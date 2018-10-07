من هو حمزة الذي خطف قلب النجمة شيرين عبد الوهاب ؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، تجمعها بطفل يدعى حمزة.

وشاركت شيرين جمهورها صورتها مع حمزة، معلقة عليها: "الأمومة أحلى احساس فى الدنيا مع حمزة".





تعليق شيرين على الصورة اثار تساؤلات محبّيها حول صلة القرابة التي تجمعها بالصغير.





وتبين في وقت لاحق أن الطفل يكون ابن صديقة شيرين عبد الوهاب المقرّبة والتقطت الصور أثناء زيارتها لها بعد ولادتها حديثًا.