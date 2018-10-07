لوفرين: أحب اللعب ضد هاري كين لأثبت أنني أفضل المدافعين في العالم

أشاد ديان لوفرين، نجم منتخب كرواتيا ونادي ليفربول، بأداء المهاجم الإنجليزي هاري كين، مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين في العالم ويقدم مستوى جيد في المونديال حتى الآن.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره انجلترا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم، وذلك غدا الأربعاء.

وقال ‏ديان لوفرين، خلال تصريحات صحفية: "هاري كين يعد أحد أفضل المهاجمين في العالم حاليا".

وتابع حديثه: "لكنني أحب اللعب ضد مثل هذه النوعية من المهاجمين لكي أثبت للجميع بأنني أحد أفضل المدافعين".