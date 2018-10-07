موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا، القنوات الناقلة وتشكيل المنتخبين

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "سانت بطرسبرج" حيث مباراة فرنسا وبلجيكا الحاسمة والمصيرية في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو الجاري.

وقدم منتخب بلجيكا مشوارًا قويًا خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، فبعد أن تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط صعد لدور الستة عشر وواجه اليابان وكانت مباراة صعبة للغاية على الشياطين خصوصًا بعدما سجلت اليابان هدفين ولكن تخطوا الشياطين الصدمة وسجلوا ثلاثة أهداف.

وتأهل منتخب بلجيكا لدور ربع النهائي بعد الفوز القاتل على اليابان بثلاثية، ليواجه نجوم البرازيل ولكن على عكس ما توقع البعض فقد قدموا الشياطين مباراة للتاريخ وفازوا بهدفين مقابل هدف.

ونجح منتخب فرنسا في تقديم صورة مثالية له خلال مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم حيثُ تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط من فوز مرتين وتعادل ثم تمكن من إقصاء الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر من المونديال.

وتمكن المنتخب الفرنسي بقيادة مدربهم الوطني ديديه ديشامب من التأهل لدور نصف النهائي بعد أن تخطوا عقبة الأوروجواي بهدفين دون رد، وشهدت مباريات فرنسا في المونديال تألق كبير من أنطوان جريزمان وكيليان مبابي.

- موعد مباراة فرنسا وبلجيكا:

يخوض منتخب فرنسا مباراته أمام بلجيكا على ملعب "سانت بطرسبرج" وذلك اليوم الثلاثاء والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- التشكيل المتوقع لمنتخبي فرنسا وبلجيكا:

منتخب بلجيكا: "تيبو كورتوا، يان فرتونجين، فنسان كومباني، توماس فيرمايلين، توبي ألديرفيريلد، أكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، ناصر الشاذلي، يانيك كاراسكو، إيدين هازار، روميلو لوكاكو".

منتخب فرنسا: "هوجو لوريس، لوكاس هيرنانديز، صامويل أومتيتي، رافاييل فاران، بنجامين بافار، نجولو كانتي، بول بوجبا، بلايز ماتويدي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو".

- القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا:

من المنتظر أن يتم نقل لقاء بلجيكا وفرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2"، بالإضافة إلى القنوات الأجنبية المفتوحة مثل "italia1" الإيطالية و"تي آر تي 1" التركية و"IRIB HD Iran" الإيرانية.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.