دي بروين: لم أكن أعرف مبابي قبل 18 شهرا

أشاد كيفن دي بروين، نجم وسط منتخب بلجيكا، بأداء كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي، مؤكدًا أنه سيكون نجم الكرة العالمية خلال الـ 15 سنة القادمة.

ويدخل دي بروين مواجهة شرسة أمام فرنسا بقيادة مبابي في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم وذلك اليوم الثلاثاء.

وقال دي بروين، خلال تصريحات صحفية، إنه لم يعرف سوى القليل عن مبابي على الرغم من أنه لعب مع موناكو أمام مانشستر سيتي منذ 18 شهرًا في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابع: "وقتها لم يلعب مع موناكو سوى 10 مباريات فقط، في ذلك الوقت لم أكن أعرفه ولكن الآن يلعب منذ عام ونصف إنه يلعب لفريق كبير وأصبح مختلفًا الآن".

وواصل حديثه: "لعب الكثير لفرنسا وفي دوري الأبطال وأصبح مختلفًا الآن، سيكون نجمًا عالميًا خلال الـ 15 سنة المقبلة، أعلم أنه سيمثل خطورة ضدنا ولكن سنحاول منعه".

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا سيخوض مواجهة قوية وملحمة كروية أمام فرنسا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم، اليوم الثلاثاء.