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آل الشيخ يكشف حقيقة رغبة بيراميدز بضم أزارو عن طريق كوبري الصين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:47 ص
آل الشيخ يكشف حقيقة رغبة بيراميدز بضم أزارو عن طريق كوبري الصين
وليد أزارو
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إسراء شاكر
 

 

كشف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي، عن حقيقة ما يتردد حول تدخل نادي بيراميدز، لضم المغربي وليد أزارو عن طريق انتقاله للنادي الصيني ثم ضمه لبراميدز.

 

وقال آل الشيخ، في تصريحات تليفزيونية، إن قائمة الأجانب بنادي بيراميدز، مكتملة العدد فكيف يفكر النادي في ضم أزارو إذن!.

 

وتعجب من الزج باسمه باستمرار في أي أزمة تثار حاليا، مؤكدًا أن الأهلي يعلق فشله عليه وعلى نادي بيراميدز، مشددًا على أنه حاول الإبقاء على أزارو لمصلحة النادي الأهلي.

 

وأضاف: " أطالب الجميع بالبعد عن المهاترات من أجل مصلحة الرياضة العربية.. والجميع يبحث عن مصالحه الشخصية بعيدا عن مصلحة الأهلي".

 

وأتم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية حديثه: "طويت صفحة الأهلي بحلوها ومرها".

 

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