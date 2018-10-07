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غازي الجريبي: المناطق السياحية آمنة وهي تحت السيطرة التامة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:47 ص
غازي الجريبي: المناطق السياحية آمنة وهي تحت السيطرة التامة
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محمد وليد الجموسي
 
 
 
قال وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، إن '' المناطق السياحية آمنة وهي تحت السيطرة التامة للوحدات الأمنية''، مضيفا أن ''ثقته كبيرة في المؤسستين الأمنية و العسكرية من أجل حماية البلاد و العباد من خطر الإرهاب''.

وأوضح الجريبي في حوار خاص مع القناة الوطنية الأولى، بأن هناك استراتيجية جديدة لمقاومة الارهاب ''تتعلق بالانتقال من التوقي من الهجمات الإرهابية إلى المضي في القضاء على الظاهرة من خلال قطع مصادر التمويل وإيقاف كل من يتعاون مع الارهابيين''، مؤكدا أن قانون الارهاب ''لابد أن يطبق بجدية''.

وأضاف وزير الداخلية بالنيابة في ذات السياق، أن ''تضييق الوحدات الأمنية و العسكرية على الإرهابيين جعلهم يتحصنون بالمرتفعات''، مبينا أن ''التهديدات الإرهابية مازالت قائمة، وتهدد كل دول العالم وليس تونس فقط''.

 

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