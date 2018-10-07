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أحمد حسن: بيراميدز سيعلن عن صفقات جديدة في الساعات المقبلة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:51 ص
أحمد حسن: بيراميدز سيعلن عن صفقات جديدة في الساعات المقبلة
أحمد حسن
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي هدفه استثماري ويعتبر مشروع جديد على الكرة المصرية، مشددا على أن المستثمرين استعانوا بنجوم من الكرة المصرية لنجاح التجربة.

 

وقال عميد لاعبي العالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة " الأولى": " نسعى لبناء فريق قوي وأبرمنا العديد من الصفقات وهناك صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة".

 

وأضاف: " نسير بخطى ثابتة لبناء فريق قوي ونسعى لحصد البطولات وتكوين فريق قادر على تحقيق ذلك الأمر".

المزيد عن: رياضة بيراميدز الساعات المقبلة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد حسن
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