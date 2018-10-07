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نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:43 ص
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح روتانا كافيه (صور)
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شيماء احمد - تصوير: هادي كرم
 

افتتحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فرع "روتانا كافيه" في مصر على كورنيش المعادي بحضور نخبة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وكان أبرز الحضور سميرة سعيد ، أنغام ، اليسا ، حميد الشاعري ، نوال الزغبي ، عاصي الحلاني ، جنات ، رامي صبري.

وبدأ الحفل بفقرة جاز ميوزيك لمصطفى غزالي، وتلاها فثرة ألعاب نارية للفنان أحمد عصام.

و تفتتح شركة روتانا فرع "روتانا كافيه القاهرة" ، لينضم إلى سلسلة الفروع الأخرى المنتشرة في باقي الدول العربية ، للتأكيد على نجاح هذا المشروع الذي ولد عملاقًا.


نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
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