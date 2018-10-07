نجوم الغناء في الوطن العربي بحفل افتتاح "روتانا كافيه" (صور)
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:43 ص
شيماء احمد - تصوير: هادي كرم
افتتحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فرع "روتانا كافيه" في مصر على كورنيش المعادي بحضور نخبة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي.
وكان أبرز الحضور سميرة سعيد ، أنغام ، اليسا ، حميد الشاعري ، نوال الزغبي ، عاصي الحلاني ، جنات ، رامي صبري.
وبدأ الحفل بفقرة جاز ميوزيك لمصطفى غزالي، وتلاها فثرة ألعاب نارية للفنان أحمد عصام.
و تفتتح شركة روتانا فرع "روتانا كافيه القاهرة" ، لينضم إلى سلسلة الفروع الأخرى المنتشرة في باقي الدول العربية ، للتأكيد على نجاح هذا المشروع الذي ولد عملاقًا.
وكان أبرز الحضور سميرة سعيد ، أنغام ، اليسا ، حميد الشاعري ، نوال الزغبي ، عاصي الحلاني ، جنات ، رامي صبري.
وبدأ الحفل بفقرة جاز ميوزيك لمصطفى غزالي، وتلاها فثرة ألعاب نارية للفنان أحمد عصام.
و تفتتح شركة روتانا فرع "روتانا كافيه القاهرة" ، لينضم إلى سلسلة الفروع الأخرى المنتشرة في باقي الدول العربية ، للتأكيد على نجاح هذا المشروع الذي ولد عملاقًا.
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