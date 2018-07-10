أحمد مراد ينفي بالتجربة تهمة نشر الإلحاد: "اللي عايز يلحد يلحد"

قال الروائي الشاب أحمد مراد إن أكبر خطأ قد يقع فيه الكاتب هو تقديم الإجابات لأنه يعني أن الكاتب يملي على القارئ ما يفكره فيه، نافيًا عن نفسه تهمة التسبب في نشر إلحاد.





وأكد شاب في الخامسة عشرة من عمره خلال حفل توقيع "موسم صيد الغزلان" بمكتبة "أ" الميرغني منذ قليل، أنه ألحد بعد قراءة الرواية، وهو ما دفع "مراد" لسؤاله إن كانت الرواية هي السبب، ليؤكد بدوره أن الأفكار الإلحادية كانت تراوده قبل الرواية.



