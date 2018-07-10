زي النهاردة بتاريخ 10-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 10-7-2018





أحــــــــــداث





1645 - وقوع «معركة لانغبورت» في إطار الحرب الأهلية الإنجليزية وذلك بين أنصار الملك تشارلز الأول وأنصار البرلمان.





1778 - ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا متحالفًا مع الثوار الأمريكيين في حربهم التحريرية.





1789 - المستكشف الكندي ألكسندر ماكينزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكينزي تيمنًا باسمه.





1796 - عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش غاوس يكتشف أن كل عدد طبيعي موجب يمكن كتابته على الأكثر في شكل مجموع ثلاثة أعداد مثلثية.





1830 - استسلام مدينة الجزائر للقوات الفرنسية.





1882 - الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بوقف عمليات التحصين والتجديد وإنزال المدافع الموجودة فيها، وقد رفض الخديوي توفيق ومجلس وزرائه هذه التهديدات.





1890 - وايومنغ تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.





1919 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.





1923 - الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني يصدر قرارًا يحل بموجبه كل الأحزاب السياسية غير الفاشية ويلغي الحياة البرلمانية.





1925 - تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم «وكالة إتار تاس».





1938 - هوارد هيوز يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في دورانه حول العالم، وقد حقق ذلك في 91 ساعة و14 دقيقة.





1940 - الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة المارشال فيليب بيتان والتي قبلت بالاستسلام أمام الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.





1943 - قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية.





1948 - الصهاينة يستولون على مطار اللد.





1951 - بداية مفاوضات الهدنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لإنهاء الحرب الكورية، إلا أن الحرب لم تضع أوزارها حتى 27 يوليو 1953.





1962 - إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.





1967 - انضمام الأوروغواي إلى «اتفاقية بيرن» الخاصة بحماية الحقوق الفكرية والثقافية.





1967 - نيوزيلندا تعتمد النظام العشري في عملتها.





1973 - البهاما تحصل على استقلالها في إطار دول الكومنولث.





1973 - البرلمان الباكستاني يوافق على مشروع قرار يقر فيه باعترافه بدولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان.





1978 - انقلاب عسكري في موريتانيا ضد الرئيس المختار ولد داداه قام به الملازم أول المصطفي ولد محمد السالك.





1985 - عميلان للمخابرات الفرنسية يقومان بتفجير سفينة «رينبو وورييار» التابعة لمنظمة السلام الأخضر التي تندد بالتفجيرات النووية وذلك في ميناء أوكلاند النيوزيلندي.





1991 - بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا الاتحادية ليكون أول رئيس منتخب لها منذ حل الاتحاد السوفيتي.





1992 - صدور حكم بالسجن لمدة 40 سنة لرئيس بنما مانويل نورييغا في ميامي وذلك بتهمة الفساد وقضايا مخدرات، وهي أول مرة يتم فيها محاكمة رئيس دولة أجنبية في الولايات المتحدة.





2000 - بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.





2000 - انفجار أنبوب نقل نفط في جنوب نيجيريا أدى إلى مقتل حوالي 250 قرويًا.





2006 - اغتيال زعيم المجاهدين الشيشان شامل باساييف على يد المخابرات الروسية.





2006 - اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان يتلقى جائزة الكرة الذهبية لكأس العالم لكرة القدم 2006، وهي آخر منافسة له في مشواره الاحترافي.





2016 - منتخب البرتغال يحرز لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مستضيف البطولة منتخب فرنسا بهدف دون رد.





2017 - القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي يعلن تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ونهاية دولة الخلافة فيها.





مـــــــواليـــــــــد





1451 - جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.





1509 - جان كالفن، مصلح ديني فرنسي.





1856 - نيكولا تسلا، مهندس ومخترع أمريكي في مجال الكهرباء من أصل كرواتي / صربي.





1867 - الأمير ماكس، أمير ألماني ومستشار ألمانيا.





1871 - مارسيل بروست، روائي فرنسي.





1895 - كارل أورف، ملحن ألماني.





1898 - ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.





1902 - كورت ألدر، صيدلي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.





1920 - أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.





1925 - مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا.





1945 - كاتسوجي موري، مؤدي أصوات ياباني.





1948 - محمد مختار، منتج سينمائي مصري.





1968 - حسيبة بولمرقة، عدائة جزائرية.





1970 - جمانة نمور، إعلامية لبنانية.





1976 - لودوفيك جيولي، لاعب كرة قدم فرنسي.





1976 - إدملسون، لاعب كرة قدم برازيلي.





1980 - محمد البريكي، لاعب كرة قدم كويتي.





1980 - جيسيكا سمبسون، ممثلة أمريكية.





1980 - توماس إيان نيكولاس، ممثل أمريكي.





1985 - بارك تشو يونغ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.





1985 - ماريو غوميز، لاعب كرة قدم ألماني.





1986 - سيف عامر، مغني عراقي.





1986 - نورة حسين، ممثلة ومذيعة كويتية.





1989 - شيماء، مغنية كويتية.





وفيــــــــات





138 - هادريان، إمبراطور روماني‏.





1226 - الظاهر بأمر الله، خليفة عباسي.





1559 - الملك هنري الثاني، ملك فرنسا.





1851 - لويس داجير، عالم كيمياء وفنان فرنسي.





1884 - بول شارل مورفي، لاعب شطرنج أمريكي.





2006 - شامل باساييف، زعيم المجاهدين الشيشان.





2010 - أحمد العسال، داعية إسلامي مصري.





2015 - سامي العدل، ممثل مصري.





2015 - عمر الشريف، ممثل مصري.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





عيد الاستقلال في البهاما.



