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المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:42 م
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ والأمل
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الفجر الرياضي
 

خسر فريق الأمل بالإسماعيلي أمام نظيره المريخ بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية، والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير ببورسعيد.

 

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من، عمرو محمود وأحمد فوزى ويوسف منصور ومحمود علاء ومحمد بيومى ومحمد سليمان وحسن سعد ومحمود عبد الله ومحمد عبد السميع وإبراهيم حسن وعبد الخالق عواد.

 

أحرز هدف الإسماعيلي الوحيد محمد سليمان في الشوط الأول من ركلة جزاء، بينما أحرز هدفي المريخ حسام أسامة.

 

ومنح الجهاز الفنى بقيادة أحمد قناوي الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة فى هذا اللقاء.

 

المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
المريخ يهزم الأمل بالإسماعيلي وديا (صور)
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