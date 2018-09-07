المسلماني: إيران لن تستطيع إطعام شعبها حال منعها من تصدير البترول (فيديو)

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق للرئيس الأسبق عدلي منصور، إن الأحداث في المنطقة متقلبة، وبعضها صادم، والعالم يتكلم عن حروب ساخنة متفرقة، أو احتمال حرب عالمية ثالثة.



وأضاف المسلماني، في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن إيران دخلت في تسوية سياسية في 2015 مع الدول الـ6 بجانب موافقة روسيا والصين، ولكن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب ضيق على إيران، ورفض الاتفاق النووي، وأن هناك تهديد على منع الصادرات الإيرانية من البترول للعالم، مما يعني انتهاء طهران كليًا.



وتابع: "لو مفيش بترول إيراني هيتصدر يعني أن الإيرانيين لن يجدوا طعام يومهم بعد فترة قصيرة للوقت، وسيكون تركيعًا تامًا لإيران، وطهران قالت لو ده حصل مفيش غيرنا هنصدر، وهنقفل مضيق هرمز، ولن يستفاد منه أحد".



وتابع: "إغلاق مضيق هرمز معناه أن العراق والسعودية والإمارات وقطر والكويت لن يستطيعوا التصدير، وبسبب هذه الأزمة ارتفع سعر النفط لمستوى عالٍ".



