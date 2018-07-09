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سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين 9/7/2018 بالبنوك والسوق السوداء

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:36 م
سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين 9/7/2018 بالبنوك والسوق السوداء
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل في بنكي مصر والأهلي سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة والبركة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 19.95 جنيه.
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