جروس: انتظروا تجربة أهلي جدة في الزمالك.. والدوري المصري يساعد على الإبداع

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن هدفه مع الفريق الأبيض هو التتويج بجميع البطولات والألقاب وأن يصبح الفريق رقم واحد في كافة المنافسات التي يخوضها .





وكشف جروس عن أنه يدرب اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث مهما كان اسم المنافس مشيرًا إلى أنه المسئول عن نتائج الفريق وكيفية قيادة اللاعبين لتحقيق الانتصارات .





وأشار جروس إلى أنه يعشق البطولات والألقاب وأنه يعتبر لعبة القدم مثل الشطرنج لا بديل فيها عن الفوز.





وأوضح جروس أنه على دراية ومعرفة كامله بالدوري المصري، وقوة المنافسة بين الأندية ووجود أكثر من فريق مميز وهو ما يجعله يبدع أكثر.





وأضاف جروس أن نجاحه مع أهلي جده السعودي وتحقيقه لأكثر من بطولة هو الذى جعله يدرب الزمالك ويتولى المسئولية الفنية له لذلك يسعى تجربته السعودية الناجحة في الزمالك.







