"الآباء المتضررين": قانون الرؤية إجرام في حق الطفل.. وحالات الطلاق ارتفعت لـ250 ألف حالة

علق أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين، على هاشتاج "لما تطلق مراتك ماتطلقش ابنك"، قائلًا: "هاشتاح مناسب جدًا"، مؤكدًا أن أي دولة بلا قانون عادل تجعل طرف يجور على طرف.



وأضاف "عز"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن قانون الخلع تسبب في كوارث، ومن حق المرأة أن تترك الرجل ولكن يجب أن تضع الرجل في عين الاعتبار بعد الخلع.



وكشف أسباب عدم ذهاب الرجل لرؤية أبنائه، قائلًا: "الأب بيكون متوصي عليه إنه حرامي ومجرم من قبل الأم وقت الرؤية"، لافتًا إلى أن حالات الطلاق ارتفعت في السنوات الأخيرة من 64 ألف حالة إلى 250 ألف حالة هذا العام، مؤكدًا أن الرؤية إجرام في حق الطفل.

