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"الملابس الجاهزة": المحلات أعلنت عن التخفيضات الجديدة قبل بداية الأكازيون الصيفى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:00 م
الملابس الجاهزة: المحلات أعلنت عن التخفيضات الجديدة قبل بداية الأكازيون الصيفى
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الفجر الاقتصادى
 
قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأوكازيون الرسمي لم يبدأ حتى الآن، لكن هناك بعض المحال التجارية تقوم بشكل فردي بعمل خصومات وتخفيضات على المنتجات لتعويض الركود والكساد.

وأوضح "زنانيري" في تصريحات صحفية، أن حجم التخفيضات التي أعلنتها تلك المحال تتراوح ما بين 20 إلى 50%على الملابس.

وأشار إلى أن عدد المحال التي أعلنت الخصومات والتخفيضات ليست قليلة وهي نسبة معقولة من المحال، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مشاركة أكبر من المحال التجارية.
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