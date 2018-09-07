3 عيوب في ساليف كوليبالي مدافع الأهلي الجديد (فيديو وصور)

تعاقد نادي الأهلي مع المالي ساليف كوليبالي مدافع نادي مازيمبي الكونغولي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة الحمراء والذي درب اللاعب في مازيمبي.





مميزات ساليف كوليبالي





ويمتاز ساليف كوليبالي بالدور القيادي والقدرة على بناء الهجمة من الخلف ولعل ذلك الذي دفع كارتيرون لطلب التعاقد معه إلى جانب إجادته لضربات الرأس.





عيوب ساليف كوليبالي





ورغم كل هذه المميزات فإن ساليف كوليبالي كبر سنه حيث وصل إلى 30 عامًا مما جعل حركته أبطأ نسبيًا، وأجبره على التردد في بعض القرارات خاصة المواقف التي تحتاج إلى قرارات سريعة.





ويعيب على ساليف كوليبالي كبر السن وبطء الحركة والالتحامات العنيفة – إذا قام بها – مما قد يكلفه بعض الإنذارات الصفراء.





من هو ساليف كوليبالي مدافع الأهلي الجديد





- يبلغ ساليف كوليبالي من العمر 30 عامًا وهو من مواليد 13 مايو 1988.





- طول ساليف كوليبالي 190سم ووزنه 70 كيلو جرام ويجيد اللعب في مركز الدفاع ويلعب بقدمه اليمنى ويجيد إحراز الأهداف بالرأس.





- حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكونغولي مرتين.





- لعب مع منتخب مالي في أمم إفريقيا 2013 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وحصد المركز الثالث بالبطولة.





- توج مع مازيمبي ببطولة دورى أبطال إفريقيا موسم 2015 تحت قيادة كارتيرون.





- فاز ساليف كوليبالي مرتين مع مازيمبى ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والدوري الكونغولي 4 مرات، وكأس الكونغو 3 مرات، كما شارك مع الفريق الكونغولى فى كأس العالم للأندية.





- يجيد اللعب بالرأس وخاض مع مازيمبى 151 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 14 هدفًا



