بدعم التحالف.. الجيش اليمني يصد هجوما لجماعة "أنصار الله" في تعز





صدت قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العسكري العربي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله"، هجوما شنه مسلحو الجماعة على مواقع تابعة له بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.





وقال الجيش اليمني، مساء اليوم الإثنين، إن "معارك اندلعت إثر هجوم للمليشيا الحوثية على مواقع الجيش الوطني شمال منطقة النوبة وفي محيطها بمديرية مقبنة غرب تعز"، مؤكدا "تصدي قوات الجيش الوطني للهجوم، بعد معارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قناص وإصابة آخرين".





ولفت الجيش اليمني، إلى الأهمية التي تكتسبها منطقة النوبة في كونها تطل على المضابي والعبدلة في ذات المديرية، ما يدفع مقاتلي أنصار الله للسيطرة عليها.





في السياق، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، إن "مسلحي أنصار نفذوا هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في جبهة حمير بمديرية مقبنة، تمكنوا خلاله من السيطرة على عدة تباب".





وكان الجيش اليمني أعلن السبت، على لسان قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، أن ماقد سيطرت عليه القوات الحكومية في مديرية مقبنة تقدر مساحته 60 كيلو مترا مربعا، حيث تمكن من استعادة 7 قرى وعدد من المواقع المهمة أبرزها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود.



