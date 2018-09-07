"الدوزي": "أشترط على شركة مزيكا عدم تكرار أشكال الموسيقى بالأغاني" (فيديو)

أكد المطرب المغربي عبدالحفيظ الدوزي ، أن المقارنة بالفنانين المغاربة الذي سبقوه بالدخول في الاسواق المصرية امر طبيعي، مشير إلى تجنبه لتكرار اعماله الفنية ، وأن اعماله الذي طرحها طوال حياته دليل على ذلك.





وأوضح "الدوزي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظم مساء اليوم، للإعلان عن تفاصل دخولة عالم الفن المصري الاول، مع شركة "مزيكا"، على أنه اشترط على المنتج محسن جابر، على تغير اشكال اعماله الفنية التي من المقرر أن تطرح في الاسواق المصرين بشكل دائم ، والتعامل مع مؤلفين وملحنين يستطيعون ان يقدمو له كل ما هو متميز.





بدأ الدوزي حياته الفنية وهو فى عمر 6 سنوات، وحصل على لقب أصغر مغنى راى، واستطاع أن يصل إلى العالمية بعد استقراره فى بلجيكا مع عائلته وغنائه فى عدد من الدول الأوروبية مثل كندا وهولندا و الولايات المتحدة الامريكية ، وقام بالغناء بأكثر من لغة وقدم 15 ألبوما غنائيا.



