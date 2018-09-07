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ملحق "Norton Safe Web" للحماية يصل لمتصفح مايكروسوفت إيدج

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:20 م
ملحق Norton Safe Web للحماية يصل لمتصفح مايكروسوفت إيدج
Norton Safe Web
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أطلقت شركة الحماية الأمنية Norton ملحق جديد للحماية على متصفح إيدج التابع لشركة مايكروسوفت، وذلك عبر المتجر الرسمى لمنصة تشغيل ويندوز، حيث أصبح المستخدمون قادرين على تحميل هذه الإضافة بكل سهولة ويسر من متجر التطبيقات.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فتقول شركة نورتون أن ملحق الويب الجديد التابع لها، يساعد على حماية المستخدمين من زيارة المواقع المصابة بالبرامج الضارة، إضافة إلى حمايتهم من عمليات الخداع عبر الإنترنت أثناء البحث أو التسوق أو التصفح عبر الإنترنت، حيث تقوم هذه الإضافة بتنبيه المستخدم حال العثور على اى شىء من هذا.

ويوفر ملحق Norton Safe Web معلومات أمان للصفحات التى يقوم المستخدم بتصفحها، وذلك من خلال تحديثها بأحدث معلومات الخاصة بالتهديدات الأمنية من قاعدة خوادمها، ثم تقوم الإضافة بعد ذلك بمسح الصفحات الضارة وتحليلها لتحذير المستخدم بشكل مسبق، ولتزويدك بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت.
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