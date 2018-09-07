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نشأت الديهي عن ضبط رئيس الجمارك: "حاميها حراميها"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:20 م
نشأت الديهي عن ضبط رئيس الجمارك: حاميها حراميها
نشات الديهي
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أمنية فوزي
 
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على رئيس مصلحة الجمارك، بعد أن قامت الرقابة الإدارية بضبطه لتلقيه رشوة مالية، قائلًا: "حاميها حراميها، رئيس الجمارك هو اللي بيسرق الجمارك".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إنه على ثقة ويقين أن رئيس مصلحة الجمارك المضبوط متلبسًا لم تكن المرة الأولى له، وإنما كان فاسدًا منذ انضمامه لمصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحارب الفساد ولا يوجد أحد فوق القانون.

وأضاف "الديهي"، أن الرقابة الإدارية تقوم بمجهود متميز، ولم تغفل عينها من أجل ضبط الفاسدين، مطالبًا الفاسدين بمراجعة تصرفاتهم.
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