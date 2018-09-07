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إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:18 م
إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
لقي شخص مصرعة فى الحال وإصابة 3 أشخاص، اليوم الاثنين، بحادث اشتعال النيران بدراجة نارية، إثر اصطدامها بسيارة ميكروباص بشارع الجيش بحى الأربعين بمحافظة السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان العميد عيد سعيد، مأمور قسم السويس، قد تلقى إخطارا باستعمال النيران لدراجة نارية كان يستقلها ثلاثة أشخاص اصطدموا بميكروباص بشارع الجيش بحى الأربعين مما أدى لحريق موتوسيكل وإصابة الثلاثة بالحروق ومصرع شخص في الحال تم نقله لمشرحة السويس العام والمصابين لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى بالسويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الحروق بمستشفى السويس العام، لافتا إلى أن نسبة الحروق تصل من 40 إلى 50%.
إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)
إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)
إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)
إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)
إصابة ٣ أشخاص إثر اشتعال دراجة نارية بالسويس (صور)
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