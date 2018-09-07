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الإسماعيلي يبيع إسلام عبد النعيم وبوشا لطلائع الجيش

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:14 م
الإسماعيلي يبيع إسلام عبد النعيم وبوشا لطلائع الجيش
إسلام عبد النعيم
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الفجر الرياضي
 
وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على انتقال محمد أبو المجد بوشا وإسلام عبد النعيم لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية.


كان مسئولو الفريق العسكرى قد خاطبوا النادي الإسماعيلى للتعاقد مع اللاعبين اللذين تقدما بطلب لمجلس الإدارة للموافقة على عرض طلائع الجيش خاصة أنهما لديهما بعض المشاكل مع التجنيد فى الوقت الحالي.


وجاءت موافقة مسئولى الدراويش بعد التشاور مع الجهاز الفنى الذى أعطى الضوء الأخضر لمجلس الإدارة بالاستغناء عن الثنائى خاصة أن الفريق لن يستفيد بجهودهما لعدم قدرتهما على السفر خارج البلاد سواء فى المعسكر الإعدادي للفريق أو فى البطولات الإفريقية والعربية.

المزيد عن: طلائع الجيش بوشا الجيش الاسماعيلي اسلام عبد النعيم
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