ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول ضحايا ساليف كوليبالي في الأهلي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:02 م
أول ضحايا ساليف كوليبالي في الأهلي
باكاماني
طباعة
علي نبوي
 

استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على إعارة الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي لاعب الفريق الأول بعد التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي.

وجاء قرار لجنة الكرة بالأهلي بإعارة باكاماني من أجل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب للمدافع المالي ساليف كوليبالي الذي تم التعاقد معه اليوم لمدة موسمين قادمًا من مازيمبي الكونغولي.

ويحق لأي ناد مصر قيد 4 لاعبين أجانب في قائمته وفقًا لشروط اتحاد الكرة المصري على أن يتواجد 3 لاعبين في المباراة.


المزيد عن: مازيمبي صفقات ساليف كوليبالي باكاماني باكا الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 6:10:00 PM