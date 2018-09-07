أول ضحايا ساليف كوليبالي في الأهلي





استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على إعارة الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي لاعب الفريق الأول بعد التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي.





وجاء قرار لجنة الكرة بالأهلي بإعارة باكاماني من أجل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب للمدافع المالي ساليف كوليبالي الذي تم التعاقد معه اليوم لمدة موسمين قادمًا من مازيمبي الكونغولي.





ويحق لأي ناد مصر قيد 4 لاعبين أجانب في قائمته وفقًا لشروط اتحاد الكرة المصري على أن يتواجد 3 لاعبين في المباراة.







