من هو ساليف كوليبالي مدافع الأهلي الجديد.. أفضل لاعب في الكونغو (فيديو)
الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:59 م
الفجر الرياضي
وقع المالي ساليف كوليبالي مدافع مازيمبي الكونغولي السابق على عقود انضمامه لنادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
السيرة الذاتية لساليف كوليبالي
- يبلغ ساليف كوليبالي من العمر 30 عامًا وهو من مواليد 13 مايو 1988.
- طول ساليف كوليبالي 190 ووزنه 70 ويجيد اللعب في مركز الدفاع ويلعب بقدمه اليمنى ويجيد إحراز الأهداف بالرأس.
- حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكونغولي مرتين.
- لعب مع منتخب مالي في أمم إفريقيا 2013 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وحصد المركز الثالث بالبطولة.
- توج مع مازيمبي ببطولة دورى أبطال إفريقيا موسم 2015 تحت قيادة كارتيرون.
- فاز ساليف كوليبالي مرتين مع مازيمبى ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والدوري الكونغولي 4 مرات، وكأس الكونغو 3 مرات، كما شارك مع الفريق الكونغولى فى كأس العالم للأندية.
- يجيد اللعب بالرأس وخاض مع مازيمبى 151 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 14 هدفًا
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