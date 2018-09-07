من هو ساليف كوليبالي مدافع الأهلي الجديد.. أفضل لاعب في الكونغو (فيديو)





وقع المالي ساليف كوليبالي مدافع مازيمبي الكونغولي السابق على عقود انضمامه لنادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.





السيرة الذاتية لساليف كوليبالي





- يبلغ ساليف كوليبالي من العمر 30 عامًا وهو من مواليد 13 مايو 1988.





- طول ساليف كوليبالي 190 ووزنه 70 ويجيد اللعب في مركز الدفاع ويلعب بقدمه اليمنى ويجيد إحراز الأهداف بالرأس.





- حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكونغولي مرتين.





- لعب مع منتخب مالي في أمم إفريقيا 2013 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وحصد المركز الثالث بالبطولة.





- توج مع مازيمبي ببطولة دورى أبطال إفريقيا موسم 2015 تحت قيادة كارتيرون.





- فاز ساليف كوليبالي مرتين مع مازيمبى ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والدوري الكونغولي 4 مرات، وكأس الكونغو 3 مرات، كما شارك مع الفريق الكونغولى فى كأس العالم للأندية.





- يجيد اللعب بالرأس وخاض مع مازيمبى 151 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 14 هدفًا











