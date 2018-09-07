"المالية" تلغي طرح سندات خزانة بـ 3.5 مليار جنيه

ألغت وزارة المالية اليوم الاثنين عملية طرح سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 8 سنوات بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه.





وأعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنها الغت سندي خزانة 5 يوليو لعامي 2021 و 2026 بدون إعلان أي أسباب.





وكان من المفترض أن تقترض وزارة المالية على مدى أسبوع من البنوك بقيمة 38.5 مليار جنيه عبر 3 طروحات اسبوعية، إلا مع إلغاء طرح سندات خزانة اليوم بقيمة 3.5 مليار جنيه، فإنه ستقترض نحو 35 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.