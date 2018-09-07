نصائح غير تقليدية لتطبيق أحمر الشفاه كالمحترفات

يبقى أحمر الشفاه من أبزر المستحضرات التجميلية التي تفضلها السيدات على اختلاف ألونه، ولأن اللون الأحمر الكلاسيكي يتربع دائما في الصدارة ويجذب السيدات خاصة في السهرات المسائية الفخمة، سنقدم في هذا المقال أبرز النصائح العملية التي تضمن لمحبات هذا اللون الحصول على شفاه ملونة بشكل أنيق وجذاب.





يتوفر اللون الأحمر بدرجات متنوعة ومختلفة، وعلى الرغم من أنها ميزة جيدة إلا أنها تكون مصدر حيرة للكثيرات ليكون اختيار الدرجة المناسبة أمرا صعبا. وفي العموم ننصحك سيدتي بأن تختاري درجة تناسب لون بشرتك الطبيعي، يمكنك تطبيق القليل من الحمرة على أطراف أصابعك التي تكون عادة بلون قريب من لون الشفاه الطبيعي لتعرفي هل تناسبك درجتها اللونية أو لا.





استخدام حمرة الشفاه وهي بحالة سيئة لن تمنحك حتما النتيجة المطلوبة، لذلك احتفظي بأقلام الحمرة في البراد لحمايتها من الحرارة والضوء.





تأكدي قبل تطبيق الحمرة من أن تكون شفاهك بحالة مثالية أي خالية من التشققات وخلايا الجلد الميت، لذلك جربي خلطات التقشير الطبيعية مثل السكر والليمون.





إذا أردت الحصول على لون ثابت، جربي تطبيق قلم التحديد على كامل الشفاه على أن يكون بلون مطابق للون الحمرة.



