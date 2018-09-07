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طريقة عمل الأرز على الطريقة المكسيكية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:09 م
طريقة عمل الأرز على الطريقة المكسيكية
أرشيفية
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المقادير:

الفلفل الأخضر: نصف كوب "مكعبات"
البصل: نصف كوب "مكعبات"
الزيت: ملعقة كبيرة
الذرة: كوب ونصف "مجمدة"
صلصة طماطم: كوبان ونصف "صلصة طماطم مكسيكية"
مرق دجاج: 3 أكواب ونصف
الأرز: كوبان
جبنة شيدر: نصف كوب "مقطعة"


طريقة التحضير:

1- في قدر كبيرة، يقلب الفلفل والبصل في الزيت حتى يصبح طريا، دون أن يحمر.

2- تتم إضافة الذرة والصلصة والمرق. يترك ليغلي.

3- يضاف الأرز.

4- يغطى المزيج ويطهى على نار منخفضة حتى نضوج الأرز.

5- يحرك مرتين خلال الطبخ (حوالي 25 دقيقة).
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