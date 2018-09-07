طريقة عمل الأرز على الطريقة المكسيكية

المقادير:





الفلفل الأخضر: نصف كوب "مكعبات"

البصل: نصف كوب "مكعبات"

الزيت: ملعقة كبيرة

الذرة: كوب ونصف "مجمدة"

صلصة طماطم: كوبان ونصف "صلصة طماطم مكسيكية"

مرق دجاج: 3 أكواب ونصف

الأرز: كوبان

جبنة شيدر: نصف كوب "مقطعة"









طريقة التحضير:





1- في قدر كبيرة، يقلب الفلفل والبصل في الزيت حتى يصبح طريا، دون أن يحمر.





2- تتم إضافة الذرة والصلصة والمرق. يترك ليغلي.





3- يضاف الأرز.





4- يغطى المزيج ويطهى على نار منخفضة حتى نضوج الأرز.



