طريقة عمل الأرز على الطريقة المكسيكية
الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:09 م
المقادير:
الفلفل الأخضر: نصف كوب "مكعبات"
البصل: نصف كوب "مكعبات"
الزيت: ملعقة كبيرة
الذرة: كوب ونصف "مجمدة"
صلصة طماطم: كوبان ونصف "صلصة طماطم مكسيكية"
مرق دجاج: 3 أكواب ونصف
الأرز: كوبان
جبنة شيدر: نصف كوب "مقطعة"
طريقة التحضير:
1- في قدر كبيرة، يقلب الفلفل والبصل في الزيت حتى يصبح طريا، دون أن يحمر.
2- تتم إضافة الذرة والصلصة والمرق. يترك ليغلي.
3- يضاف الأرز.
4- يغطى المزيج ويطهى على نار منخفضة حتى نضوج الأرز.
5- يحرك مرتين خلال الطبخ (حوالي 25 دقيقة).