مركز الملك سلمان للإغاثة: قدمنا مساعدات لليمن خلال 3 سنوات بقيمة 11.25 مليار دولار





أشاد التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، بجهود المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لدولة اليمن.





وكشف الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المركز قدم منذ تأسيسه نحو 269 مشروعاً إغاثياً وإنسانياً متنوعاً لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.25 مليار دولار، شملت عدة برامج للغذاء والدواء ومكافحة وباء الكوليرا والتعليم وحماية الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي.





وأفاد الجطيلي، بأن مساعدات دول التحالف ودعم الشرعية في اليمن خلال ثلاث سنوات بلغت بشكل عام نحو 16 مليار دولار، تركزت في توفير المواد الغذائية، والمساعدات الطبية، ومواد الإيواء، والدعم المجتمعي، ودعم اللاجئين والنازحين، ودعم الاقتصاد والبنك المركزي، وبناء القدرات الحكومية.





وعبر الجليطي، عن أمله في أن يسهم هذا التمويل في التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، وأن يخلق أثراً واضحاً على الأرض، مؤكداً استمرار المملكة في دعم الملف الإنساني ودعم الشراكات على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها.



