نائب رئيس جامعة الزقازيق تشارك في ورشة عمل عن الجامعة الذكية والاختبارات الإلكترونية



واختتمت أعمال الورشة بالرد علي استفسارات السادة الحضور مشيرا إلي أن الشركة توفر نظاما يتغلب علي الأخطاء التي تواجه التطبيق عمليا.

شاركت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم في أعمال ورشة تعريفية حول الاختبارات الالكترونية والجامعة الذكية بالتعاون مع شركة MKCL بالمنطقة العربية عقدتها الجامعة ممثلة في مركز تقنية الاتصالات ومركز القياس والتقويم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة وبحضور ومشاركة عمداء ووكلاء كليات الجامعة وذلك بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وخلال الورشة تناول الدكتور طارق الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة MKCL التعريف بمفهوم الجامعة الذكية كسمة لهذا العصر وأعظم إنتاجاته ومقوماتها وأهم ما ترتكز عليه من البنية التحتية من مبان ومنشآت ذكية وعصرية وكذلك بنية تحتية تقنية وما تشتمل عليه من بنية شبكية سلكية ولاسلكية متطورة وأجهزة حواسيب محمولة ولوحية وبيئات تعلم وما تتطلبه من منظومة إدارة ذكية للاختبارات الشهرية والفصلية والنهائية.كما استعرض أهداف الاختبارات الإلكترونية والتي تقدم حلول منهجية متعددة الجوانب لتلبية احتياجات الطالب وعضو هيئة التدريس والتغلب علي عقبات وتحديات الاختبارات الورقية وتكلفتها المادية ومنع التلاعب أو الغش أو تدخل العنصر البشري في النتائج النهائية وتحقيق التميز والتنافسية في خضم المنافسة الشديدة في التعليم العالي.وتابع الدكتور طارق الاحمدي أن استخدام الاجهزة اللوحية "التابلت " في التعليم والاختبار تساهم في خلق بيئات تعليمية واختبارية أكثر مرونة وأكثر توافقية مع المتعلمين واختتم باستعراض خصائص الاختبارات فيما يتعلق بتنفيذها وتصميمها من حيث أنها تتيح الاختبار المتنقل واجرائه في اي زمان ومكان، وكذلك المرونة وإضفاء الخصوصية.