ضبط 27 قطعة سلاح ناري في حملة موسعة بقنا



يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، من ضبط 27 قطعة سلاح ناري، فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت العناصر الإجرامية ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا.وتلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء محمود العياط، إخطارا يفيد ضبط قرابة 27 قطعة سلاح ناري، تنفيذًا لقرارات وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.